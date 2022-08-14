Российские хакеры скачали 9 ГБ данных в результате взлома разработчика истребителей F-35 и РСЗО HIMARS. Есть подтверждение многолетнего взаимодействия Lockheed Martin со спутниковой системой NASA

Основатель российской хакерской группировки Killnet рассказал о том, что в результате взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin удалось получить более 9 ГБ различных данных.





«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA», — отметил он. По словам хакера, у взломщиков на руках имеются документы, которые подтверждают, что Lockheed Martin больше 10 лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA.

По словам основателя Killnet, в Lockheed Martin ошибочно заявляют о том, что взлом не дал доступ к информации о работниках. «Что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логи?» — констатировал он.

Напомним, 10 августа хакеры из пророссийской группировки Killnet взломали сайт Lockheed Martin. Причиной кибератаки назвали поставки HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине. Lockheed Martin также является создателем американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II и разработчиком гиперзвуковых ракет.