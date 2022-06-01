Новости0

Российские хакеры из RaHDIt опубликовали личные данные 700 сотрудников СБУ

Российские хакеры из RaHDIt опубликовали личные данные 700 сотрудников СБУ
wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0

Информация о кадровом составе Службы безопасности Украины (СБУ) и личные данные о ее сотрудниках появились в открытом доступе. Их опубликовали хакеры из российской группы RaHDIt.

Российские хакеры с конца февраля ведут информационный ресурс «Немезида». Именно там появились данные о 700 сотрудниках украинских спецслужб, передает РИА Новости.

Вместе с общей информацией там представлены сведения об увлечениях аналитиков СБУ. Некоторые из них интересуются азартными играми, свингерскими вечеринками и демонстрируют нетрадиционные наклонности.

Так, если верить данным RaHDIt, один из сотрудников украинских спецслужб занимался в соцсетях поиском мужчин для интимных отношений. Многие из украинских аналитиков имеют судимости за употребление и приобретение наркотических веществ.

СБУ Украина хакеры
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.