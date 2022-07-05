Российские десантники помогают военным и гражданскому населению ДНР

Председатель Жуковского отделения Союза десантников России Константин Гордеев весной три раза был в Донбассе. В компании других служивых товарищей он собирает и доставляет гуманитарную помощь для гражданского населения и военных, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гордеев попадал под обстрелы и находился в Мариуполе в ходе столкновений с украинскими националистами, однако ничего не боится. Константин верит, что в ближайшее время мирная жизнь вернется в Донбасс.
Десантники передвигаются на собственных автомобилях и за свой счет. Гордееву помогает брат, у которого есть автобус. На нем ранее в Донбасс доставили 14 колес для грузовиков. Тогда бойцы были очень рады этому.