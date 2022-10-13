российские блогеры требуют от экстремистских создателей Facebook* и Instagram* 18 млн рублей

15 российских блогеров 12 октября подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск к компании Meta (признана в России экстремистской и внесена в перечень террористов).





В иске указывается, что Meta отключила 4 марта таргетированную рекламу для российских пользователей в своих соцсетях, включая Instagram и Facebook (запрещены в России). Этим компания нарушив Гражданский кодекс России, закон «О защите прав потребителей», нанесла убытки и ущемила их законные интересы истцов.

В результате отключения рекламы блогеры начали терять подписчиков и доход. Кроме того, перечисленные за рекламные кампании деньги Meta и не подумала вернуть. В иске отмечается:

Действиями ответчика истцам причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, стрессе. Истцы вкладывали временные, интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы на развитие своих аккаунтов. После отключения рекламы они были вынуждены искать новые источники, вкладывать дополнительные средства в других социальных сетях.

Суммарные потерянные затраты на рекламу 15 человек, подавших иск, составили 3,1 млн рублей. Их они надеются вернуть через суд, а заодно – взыскать компенсацию за моральный ущерб по миллиону рублей на каждого блогера. Итого истцы надеются отсудить 18,1 млн рублей.