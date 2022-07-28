Российские банки в основном владеют неподходящими для ЕБС биометрическими данными клиентов

Согласно данным источника, биометрические данные клиентов банков в России в большинстве случаев не подходят для Единой биометрической системы (ЕБС).





Лишь около 10% данных (4-5 млн образцов), собранных банками, соответствуют стандартам качества ЕБС. И, согласно нормам, остальные данные, а это десятки миллионов образцов, должны быть удалены. Правда, пока власти разрешили банкам их использовать. При этом даже те самые 10% образцов начнут передавать в ЕБС не раньше, чем через полгода, по мнению экспертов.

Ещё один вопрос касается биометрических данных граждан, у которых нет подтверждённой учётной записи ЕСИА. Считается, что это около 30% всех граждан России.

Также важен и тип данных. Дело в том, что в ЕСБ это фотографии и записи голоса, а в коммерческих базах банков речь идёт в том числе об отпечатках пальцев, сканах сетчатки глаза и так далее. Это ещё одна причина, из-за которой в ЕБС сейчас могут передать лишь около 10% данных из банков.