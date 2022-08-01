Российские банки стали реже соглашаться на реструктуризацию кредитов

Россияне стали чаще жаловаться на банки из-за отказов в предоставлении кредитных каникул или реструктуризации задолженностей.
По имеющимся данным, количество таких жалоб увеличилось в среднем на 10-15% с апреля текущего года. Со своей стороны банки объясняют этот феномен ненадлежащим качеством соответствующих заявок. Однако эксперты уверены, что кредитным организациям просто не выгодно идти на такие меры.
Напомним, что ранее ряд российских банков принял решение о повышении стоимости услуги по СМС-уведомлениям. В их число вошли Сбербанк и ВТБ. Плата за предоставление информации о текущих платежах увеличилась с 10 до 20 рублей в месяц, сообщил «ФедералПресс».