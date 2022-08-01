Российские банки стали реже соглашаться на реструктуризацию кредитов

По имеющимся данным, количество таких жалоб увеличилось в среднем на 10-15% с апреля текущего года. Со своей стороны банки объясняют этот феномен ненадлежащим качеством соответствующих заявок. Однако эксперты уверены, что кредитным организациям просто не выгодно идти на такие меры.