Российские банки подтвердили высокий спрос на ипотеку для IT-специалистов

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенная российскими властями, оказалась популярной у заемщиков, показал опрос РИА Новости среди банков.
По данным аналитиков «Домклик», с начала действия кредитной программы для покупки жилья «Ипотека для IT» Сбербанк выдал порядка 800 льготных ссуд на сумму 6,2 млрд рублей, что свидетельствует о высоком спросе. Повышение интереса к продукту на рынке отметили и в ДОМ.РФ, пояснив, что программа обладает большим потенциалом.
«На данный момент банк выдал 550 IT-кредитов на сумму свыше 5,5 млрд рублей, а доля IT-ипотеки в выдачах банка за май-август составила 16% среди всех ипотечных программ» — информирует агентство.
В ВТБ объем жилищного кредитования IT-специалистов составил порядка 3,5 млрд рублей. При этом компания предлагает снизить ставку с базовых 5% до 4,7% при выполнении ряда условий.