Российские банки подтвердили высокий спрос на ипотеку для IT-специалистов

По данным аналитиков «Домклик», с начала действия кредитной программы для покупки жилья «Ипотека для IT» Сбербанк выдал порядка 800 льготных ссуд на сумму 6,2 млрд рублей, что свидетельствует о высоком спросе. Повышение интереса к продукту на рынке отметили и в ДОМ.РФ, пояснив, что программа обладает большим потенциалом.