Российские банки переходят на китайские банкоматы

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Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания таких устройств американскими компаниями. В Ак Барс Банке и Почта Банке сообщили, что уже начали закупать банкоматы производства КНР. В ВТБ, «Зените» и Уральском банке реконструкции и развития рассматривают такую возможность.





Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства, заявил ее представитель. Первые банкоматы компании GRG из КНР появятся в сети банка уже в сентябре. В Почта Банке сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства. ВТБ тестирует устройства самообслуживания зарубежных производителей, в частности из Китая. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах.

Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит», поделился его представитель. Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в Уральском банке реконструкции и развития. Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке, заявили их представители.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR, рассказал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он уточнил, что доля этих устройств была около 60–70%. Однако весной 2022 года эти компании приостановили работу в России. Вместе с тем российские банки пользовались и китайскими, и корейскими, и японскими банкоматами, однако их было значительно меньше, отметил Егор Кривошея.





«В России также создаются отечественные банкоматы, однако их полномасштабный запуск требует и инвестиций, и времени. Китайские банкоматы — понятная доступная альтернатива. Качество обслуживания вряд ли изменится для потребителей, учитывая, что это привычный ряд банкоматов для некоторых банков, — считает Егор Кривошея. — Более того, крупнейшие банки довольно щепетильно относятся к выбору поставщиков оборудования и учитывают и технологические аспекты, и эргономику, и дизайн устройств».

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2022 года число банкоматов в России сократилось со 190,5 до 187,5 тыс. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что парк таких устройств в стране покрывает потребности граждан. По его словам, у кредитных организаций есть запчасти, комплектующие и расходники для банкоматов или уже налажены их поставки через третьи страны, поэтому до конца года проблем с АТМ не возникнет. Затем банкам придется изучать новые возможности, в том числе китайское оборудование. Однако оно довольно специфическое, и на российском рынке пока мало опыта работы с ним.

Вместе с тем Алексей Войлуков напомнил, что уход из России американских производителей банкоматов привел к ряду сложностей, например, при перенастройке АТМ для приема 100-рублевой купюры нового образца.





«Банкоматы требуют регулярного обслуживания, обновления ПО, замены расходных материалов, наличия запчастей и подменного фонда устройств. После ввода санкций в первую очередь возникли проблемы с обслуживанием западных банкоматов, сопровождение которых раньше обеспечивали производители. После их внезапного ухода с российского рынка прекратилось не только обслуживание, но и официальные поставки запчастей», — пояснил директор центра компетенций по сервису и аутсорсингу «Т1 Интеграции» Дмитрий Шилов.

По словам различных источников на платежном рынке, китайские банкоматы оптимальны по соотношению цена/качество. Они дешевле американских, при этом, несмотря на некоторые особенности в сборке, функционально практически не отличаются от них. Однако российские банки продолжали пользоваться американской техникой, поскольку она вышла на рынок раньше.