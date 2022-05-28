Российские артисты были вынуждены изменить карты гастролей в 2022 году

Популярные российские артисты из-за происходящих в мире событий были вынуждены внести изменения в карту своих выступлений за границей. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.
Продюсер напомнил о рускоговорящих диаспорах в Германии и Израиле. Традиционно исполнители из России выступали перед ними каждое лето. Теперь же в приоритете концерты в Турции.
«Сейчас Турция – новое старое направление. Они вновь начали активно приглашать наших артистов. Это так называемые туры по отелям. Например, сейчас оттуда просто не вылезает Юлия Савичева, и турки, и русские ее очень любят», — объяснил Лавров изданию «Абзац».
Ранее несколько украинских исполнителей отменили свои концерты в России. Позже выяснилось, что они намерены выступить в Турции. Артисты будут петь в отелях, в которых будут отдыхать российские туристы.