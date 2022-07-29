Российские артиллеристы уничтожили украинскую ракетную установку «Точка-У» в ДНР

Так, российские ракетные войска и артиллеристы за прошедшие сутки вывели из строя установку украинского тактического ракетного комплекса «Точка-У». Также был уничтожен склад с вооружением и боеприпасами 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.