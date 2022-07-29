Новости0

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ракетную установку «Точка-У» в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ракетную установку «Точка-У» в ДНР
DPR Press Service/via Globallookpress.com

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам Украины в ходе спецоперации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Так, российские ракетные войска и артиллеристы за прошедшие сутки вывели из строя установку украинского тактического ракетного комплекса «Точка-У». Также был уничтожен склад с вооружением и боеприпасами 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, артиллерия ВС РФ за сутки накрыла огнем позиции украинской армии в 275-ти районах.

ВСУ точка-у Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.