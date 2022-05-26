Российская военная полиция обнаружила в Херсонской области схрон с оружием ВСУ

Он отметил, что на сегодняшний день регион освобожден, и российские специалисты занимаются зачисткой «наследия терактов и нацизма».

«Работает военная полиция, находит схроны, которые оставили после себя террористические организации, такие как СБУ и прочие структуры», — рассказал Стремоусов.

По его словам, подобные тайники ранее создавали украинские солдаты, националистические формирования и СБУ.