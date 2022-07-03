Российская версия сайта Xbox Wire больше недоступна — происходит переадресация на американскую

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Пользователи обратили внимание, что сегодня, 3 июля, перестала открываться российская версия новостного сайта Xbox Wire. При попытке перейти на неё происходит переадресация на американскую версию.

Помимо этого, в списке доступных нет русской версии сайта. Там остались версии на других языках, включая английский, французский, японский, испанский и так далее. При этом официального заявления на этот счёт пока не было.

Обновление русскоязычной версии сайта прекратились в марте, когда были приостановлены однако сам сайт был доступен. А до этого стало известно, что игровое подразделение Xbox Россия расформировано, а сотрудники уволены.