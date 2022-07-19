Российская теннисистка Дарья Касаткина сделала каминг-аут: “Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла”

Дарья Касаткина

Теннисистка Дарья Касаткина, первая ракетка России, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), совершила каминг-аут. О своей гомосексуальности она рассказала в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко.

Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру, еще не было. Но мне на самом деле прикольно, — рассказала Касаткина.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, это самое главное. Остальные не должны иметь значения. Теннисистка также призналась, что у нее есть девушка, а после выхода интервью опубликовала в инстаграме* совместное фото с фигуристкой Натальей Забияко.



Дарья Касаткина и Наталья Забияко

Касаткина прокомментировала каминг-аут футболистки Надежды Карповой, которая стала первой профессиональной российской спортсменкой, рассказавшей о своей гомосексуальности. Красотка. Я обрадовалась за нее и особенно за девчонок, которым это было важно услышать. Касаткина также высказалась об отношении к геям и лесбиянкам в России.

У нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза “хочешь быть геем”, хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. Что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России. Так, накануне в Госдуму внесли законопроект, который предполагает полный запрет “пропаганды нетрадиционных отношений” и отрицания семейных ценностей.

Каминг-аут Касаткиной прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Дарья – молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно – только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива. Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку. Мне все равно, с кем живет Элтон Джон, если он пишет прекрасные песни, или Томас Дэйли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной,

— заявил он в беседе с “Матч ТВ”

25-летняя Касаткина имеет самое большое количество очков среди российских теннисисток, за свою карьеру спортсменка выиграла четыре турнира Женской теннисной организации (WTA) и семь турниров Международной федерации тенниса (ITF).

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией