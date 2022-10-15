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Российская теннисистка Блинкова стала финалисткой турнира в Румынии

Российская теннисистка Блинкова стала финалисткой турнира в Румынии
Global Look Press | Rob Prange

Россиянка Анна Блинкова вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Румынии.

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в полуфинальной встрече турнира в Румынии. Матч завершился волевой победой 138-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:4, 6:4, информирует RT. За 2 часа 25 минут Блинковой удалось девять раз подать навылет и реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми.

Соперница российской теннисистки по финалу определится позже. Действующей победительницей турнира в Румынии является Андреа Петкович из Германии.

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