Российская теннисистка Блинкова стала финалисткой турнира в Румынии

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в полуфинальной встрече турнира в Румынии. Матч завершился волевой победой 138-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:4, 6:4, информирует RT. За 2 часа 25 минут Блинковой удалось девять раз подать навылет и реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми.