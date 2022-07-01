Российская система ПВО сбила две украинские ракеты под Херсоном

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки выпустили более 200 различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, украинские подразделения за указанный период обстреляли восемь населенных пунктов республики.