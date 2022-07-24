Российская сеть «Вкусно — и точка» анонсировала аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

«У нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, “интересная задача” по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет отличаться от классического “Биг Мака”», — объяснил он в эфире телеканала РБК.