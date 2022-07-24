Российская сеть «Вкусно — и точка» анонсировала аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

Аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся в российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».
Несмотря на замену ингредиентов соуса в бургере и технологии производства десерта аналоги не будут отличаться по вкусу от оригиналов. Об этом рассказал генеральный директор новой сети Олег Пароев.
«У нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, “интересная задача” по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет отличаться от классического “Биг Мака”», — объяснил он в эфире телеканала РБК.
Изначально в меню «Вкусно — и точка» были включены позиции, похожие на ассортимент ушедшей американской сети McDonald’s. Однако «Биг Мак» и «Макфлурри» в позициях не значились.