Российская РЭБ помешала беспилотнику НАТО провести разведку у Черного моря для Украины

Системы радиоэлектронной борьбы ВС России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, который предпринял попытку провести разведку над Черным морем в интересах Украины.
«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что системы РЭБ установили в зоне действия аппарата комбинированные помехи и смогли сделать попытку провести разведку бессмысленной.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.