Новости01

Российская РЭБ помешала беспилотнику НАТО провести разведку у Черного моря для Украины

Российская РЭБ помешала беспилотнику НАТО провести разведку у Черного моря для Украины
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Системы радиоэлектронной борьбы ВС России подавили беспилотный летательный аппарат НАТО, который предпринял попытку провести разведку над Черным морем в интересах Украины.

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что системы РЭБ установили в зоне действия аппарата комбинированные помехи и смогли сделать попытку провести разведку бессмысленной.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.