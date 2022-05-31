Российская РЭБ помешала беспилотнику НАТО провести разведку у Черного моря для Украины

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на информированный источник.