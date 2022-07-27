Российская ракета «Сармат» получила высокую оценку от представителя Пентагона

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал «чертовски хорошей штукой» российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат».
Известно, что в настоящее время Минобороны РФ готовит МБР «Сармат» ко второму испытанию, первое завершилось успешно — были подтверждены расчетные характеристики комплекса на всех этапах полета.
Официальный представитель Пентагона Чарльз Ричард подчеркнул, что в последнее время Россия тестирует все большее количество современных вооружений, среди которых ракета «Сармат» заслуживает особого внимания.