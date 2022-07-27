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Российская ракета «Сармат» получила высокую оценку от представителя Пентагона

Российская ракета «Сармат» получила высокую оценку от представителя Пентагона
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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал «чертовски хорошей штукой» российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат».

Известно, что в настоящее время Минобороны РФ готовит МБР «Сармат» ко второму испытанию, первое завершилось успешно — были подтверждены расчетные характеристики комплекса на всех этапах полета.

Официальный представитель Пентагона Чарльз Ричард подчеркнул, что в последнее время Россия тестирует все большее количество современных вооружений, среди которых ракета «Сармат» заслуживает особого внимания.

мбр Пентагон сармат США
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