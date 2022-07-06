Российская промышленность выиграет от низких цен на цветные металлы

«Цинк стоит 3,5 тысячи долларов за тонну после пика стоимости выше 4 тысяч долларов. Свинец стоит теперь ниже 2 тысяч долларов за тонну — на 20% ниже пика своей стоимости. Цены на олово упали на 15% и остановились около показателя в примерно 30 тысяч долларов за тонну», — передает Yakutsk.ru.