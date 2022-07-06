Российская промышленность выиграет от низких цен на цветные металлы

В мире одновременно происходит два экономических процесса — торможение экономических показателей Китая и повышение ставок Федеральной резервны системы (ФРС) США, сообщает портал Yakutsk.ru.
Данные процессы на сегодняшний день негативно влияют на рынок цветметаллов. По словам экономического эксперт Telegram-канала Proeconomics, стоимость меди упала до 9 тысяч долларов за тонну, а цена за тонну алюминия опустилась ниже 2,5 тысячи долларов.
«Цинк стоит 3,5 тысячи долларов за тонну после пика стоимости выше 4 тысяч долларов. Свинец стоит теперь ниже 2 тысяч долларов за тонну — на 20% ниже пика своей стоимости. Цены на олово упали на 15% и остановились около показателя в примерно 30 тысяч долларов за тонну», — передает Yakutsk.ru.
Однако есть и плюсы для мира и России. Дето в том, что падение стоимости цветных металлов способно привести к замедлению мировой промышленной инфляции, которая в некоторых странах выше 15%–30%.