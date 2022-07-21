Российская назальная вакцина против COVID-19 может стать хорошей защитой от штамма «Кентавр»

«Я думаю, что хорошим вариантом предотвращения заболевания будет являться назальная вакцина. Она себя хорошо показала в клинических испытаниях. Все вакцины, конечно же, обладают своими определенными преимуществами, но назальная вакцина дает хороший иммунитет в области носоглотки — месте, через которое происходит заражение», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.