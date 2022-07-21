Российская назальная вакцина против COVID-19 может стать хорошей защитой от штамма «Кентавр»

Применение разработанной в России назальной вакцины против коронавируса может стать хорошей защитой от заражения новым подвидом COVID-19 «Кентавр».
Также предотвратить инфицирование поможет использование маски. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.
«Я думаю, что хорошим вариантом предотвращения заболевания будет являться назальная вакцина. Она себя хорошо показала в клинических испытаниях. Все вакцины, конечно же, обладают своими определенными преимуществами, но назальная вакцина дает хороший иммунитет в области носоглотки — месте, через которое происходит заражение», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.
На данный момент в России сформулирован достаточный уровень коллективного иммунитета благодаря массовой вакцинации. Однако вероятность заражения во многом зависит от штамма вируса, резюмировал Сапронов.