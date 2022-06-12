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Российская МБР «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по скорости разгона

Российская МБР «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по скорости разгона
Launch of Sarmat missile from Plesetsk space port

Скорость разгона новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будет выше, чем у «Воеводы», заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.

В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что разгон «Сармата» будет в полтора раза короче, чем у его предшественника. По его словам, чем быстрее достигается необходимая скорость, тем лучше ракетный комплекс защищен от противоракетных систем противника.

«И на сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса “Воевода”», — отметил Каракаев.

Также командующий РВСН рассказал, что «Сармат» предназначен для размещения нескольких гиперзвуковых блоков «Авангард», которые способны развивать скорость до 28 Махов.

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