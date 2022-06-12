Российская МБР «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по скорости разгона

Скорость разгона новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будет выше, чем у «Воеводы», заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.
В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что разгон «Сармата» будет в полтора раза короче, чем у его предшественника. По его словам, чем быстрее достигается необходимая скорость, тем лучше ракетный комплекс защищен от противоракетных систем противника.
«И на сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса “Воевода”», — отметил Каракаев.
Также командующий РВСН рассказал, что «Сармат» предназначен для размещения нескольких гиперзвуковых блоков «Авангард», которые способны развивать скорость до 28 Махов.