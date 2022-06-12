Российская МБР «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по скорости разгона

В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что разгон «Сармата» будет в полтора раза короче, чем у его предшественника. По его словам, чем быстрее достигается необходимая скорость, тем лучше ракетный комплекс защищен от противоракетных систем противника.