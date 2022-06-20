Российская космическая компания Success Rockets может построить космодром в Кении

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Частная российская компания Success Rockets вела переговоры с Кенийским космическим агентством о возможности строительства стартовой площадки для запуска космических ракет на побережье Индийского океана. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Мансуров.

«Для развития нам как глобальной компании, конечно, хорошо бы иметь пусковую площадку за пределами Российской Федерации. Здесь речь может идти о Кении, как раз там есть площадки на побережье Индийского океана, которые можно взять в концессию или аренду. Мы общались с Кенийским космическим агентством по этому поводу», — сказал Олег Мансуров.

По словам гендиректора компании, пока рано говорить о договоренностях, для этого сначала необходимо иметь готовые ракеты, проектирование которых в настоящий момент ведется.

«В зависимости от места старта тоже будут вноситься изменения в структуру, в технические параметры ракеты. Плюс нужно понимать, что климат на Восточном — это одна история, а климат на экваторе — совсем другие условия. В целом такие планы есть», — добавил он.

В декабре прошлого года Олег Мансуров на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства в области космической деятельности в целях создания рынка космических услуг, сообщил о планах компании запустить орбитальную ракету в 2024 году.