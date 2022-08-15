Российская команда по Dota 2 завоевала первое место на международном турнире

Российская команда заняла первое место на международном турнире по игре Dota 2. Игроки везут на родину приличную сумму денег.
Команда Team Spirit в ходе ожесточенной схватки обыграла коллектив из Китая PSG. Эта игра определяла победителя всего турнира. Таким образом, наши киберспортсмены завоевали первое место на турнире PGL Arlington Major по игре Dota 2.
Наградой стала немалая сумма денег. Team Spirit забрали 500 тысяч долларов.
Годом ранее им удалось выиграть главный турнир по этой игре — The International. Тогда сумма их призовых составила более 18 миллионов долларов.