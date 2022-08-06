Российская IT-компания начала набор сотрудников для работы в метавселенной. Требуются охранник-модератор, лут-менеджер и pet-няня, которой придется заботиться о драконах

Компания Napoleon IT создала свой офис в метавселенной Minecraft и впервые в России открыла туда набор сотрудников. В числе вакансий значатся офис-менеджер-дизайнер виртуальных миров, охранник-модератор, лут-менеджер, event-дизайнер и другие.

«Мы первые в России, кто открыл набор сотрудников для работы именно в метаофис в таком количестве. Есть вакансии по созданию метапространств, как дизайнеры, но мы не встречали ни одной вакансии для работы внутри них. Для нас это стратегический и экспериментальный шаг, призванный объединить коллег со всех уголков света в едином пространстве», — сказал директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Он пояснил, что, в отличие от других существующих решений, офис в метавселенной дает более глубокое и нативное погружение в рабочий процесс, эмпатию взаимоотношений с коллегами и клиентами, а также ощущение компании как единого целого.

«Для подготовки полноценного выхода всех сотрудников в метавселенную Napoleon IT открывают набор на необычные вакансии. Например, офис-менеджер виртуальных миров и дизайнер в одном лице, кто будет создавать уют и дорабатывать пространство. Охранник-модератор, который будет следить за порядком, возьмет на себя обязанность модерировать поведение участников, блокируя тех, кто нарушает правила. Среди вакансий есть даже pet-няня, которой предстоит заботиться не только о ручных питомцах, но даже и о драконах. Для кандидатов на должность в метавселенной обязателен опыт игры в Minecraft, портфолио работ и желание погрузиться в атмосферу Napoleon IT в метавселенной», — сказал Ахтямов.

Napoleon IT — IT-компания, развивающаяся с 2011 года. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех.