Российская «гигафабрика» сможет ежегодно выпускасть аккумуляторные батареи суммарной ёмкостью 14 ГВт•ч

Появились дополнительные подробности о заводе по выпуску тяговых батарей для электромобилей в Калининградской области, который на прошлой неделе начала строить госкорпорация «Росатом».

Строительство завода, оператором которого станет компания «РЭНЕРА» (дочерняя организация «Росатома»), ведётся рядом с недостроенной Балтийской АЭС. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры составит 135 тысяч квадратных метров.



План завода

Завод займётся производством литий-ионных аккумуляторов по полному циклу. С запуском первой линии он сможет выпускать до 50 тысяч тяговых батарей в год суммарной ёмкостью 4 ГВТ•ч в год. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей. Суммарная ёмкость в таком случае достигнет 14 ГВт•ч в год.

На предприятии будут работать около 900 сотрудников, ещё примерно 600 человек будут заняты на сопутствующих производствах.

Инвестиции в проект оцениваются не менее чем в 26 миллиардов рублей, а запуск предприятия намечен на 2025 год.