Вооруженные силы России продолжают успешно наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, российская авиация за прошедшие сутки уничтожила 24 района сосредоточения живой силы и бронетехники украинской армии. Также высокоточными ракетами были ликвидированы более 300 националистов и 11 орудий полевой артиллерии.
Кроме этого, ВКС РФ удалось вывести из строя четыре американские 155-мм гаубицы М777, которые были переданы Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи.