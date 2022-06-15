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Российская авиация за сутки вывела из строя четыре американские гаубицы М777

Российская авиация за сутки вывела из строя четыре американские гаубицы М777
Lance Cpl. Jose D. Lujano.Общественное достояние.wikipedia.org

Вооруженные силы России продолжают успешно наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, российская авиация за прошедшие сутки уничтожила 24 района сосредоточения живой силы и бронетехники украинской армии. Также высокоточными ракетами были ликвидированы более 300 националистов и 11 орудий полевой артиллерии.

Кроме этого, ВКС РФ удалось вывести из строя четыре американские 155-мм гаубицы М777, которые были переданы Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи.

Вооружение вс рф ВСУ м777 спецоперация США Украина
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