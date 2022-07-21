Российская авиация уничтожила штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы предприняли попытку уничтожить мост в Херсоне ударом из реактивной системы залпового огня HIMARS. Российские средства ПВО успешно перехватили все выпущенные противником снаряды.

По информации ведомства, уничтоженный штаб располагался в городе Краматорск. Кроме того, российская авиация поразила пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по штаб-квартире Службы безопасности Украины в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.