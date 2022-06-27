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Российская авиация уничтожила еще 24 пункта управления ВСУ

Российская авиация уничтожила еще 24 пункта управления ВСУ
Федеральное агентство новостей

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки уничтожили 24 пункта управления ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией также поражены 58 артиллерийских и минометных позиций противника.

 «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах», — сказано в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали об уничтожении украинских взводов САУ «Гвоздика», обстреливавших жилые районы Донецка.

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