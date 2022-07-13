Российская армия лишила ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

Украинские националисты не смогут совершить контратаку на Донецком направлении, потому что союзные силы контролируют ситуацию в этом районе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Группировки украинских националистов полностью лишены возможности контратаки», — уточнил представитель.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.