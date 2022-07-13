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Российская армия лишила ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

Российская армия лишила ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении
Федеральное агентство новостей

Украинские националисты не смогут совершить контратаку на Донецком направлении, потому что союзные силы контролируют ситуацию в этом районе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

«Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Группировки украинских националистов полностью лишены возможности контратаки», — уточнил представитель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.

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