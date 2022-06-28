Россиянку удивил рост цен на еду и одежду в Литве

С питанием и кафе дело обстоит тоже не очень хорошо — цены выросли, и местные теперь предпочитают питаться в самом дешевом Макдональдсе, стоимость еды в котором выше, чем в РФ. Чашка латте обойдется в 270 рублей в переводе на российские цены, на этом фоне в общепитах и кафетериях все меньше людей. Россиянка заключила, что жители Вильнюса вынуждены теперь экономить буквально каждый цент.