Россиянка родом из Москвы побывала в столице Литвы — Вильнюсе — и поразилась, как изменилась там жизнь после введения антироссийских санкций.
По словам женщины, Вильнюс когда-то считался недорогим с точки зрения проживания городом, путешественники и туристы закупались там едой, сувенирами, одеждой. Однако с переходом Литвы на евро ситуация изменилась, цены выросли еще сильнее после введения антироссийских санкций и роста инфляции.
Большей популярностью стали пользоваться магазины «секонд-хенд» с поношенной одеждой, дело разумеется в дешевизне товаров — они стали открываться даже в центре города. Поношенные вещи помечают как «винтаж», пытаясь продать старье под «благородным названием».
С питанием и кафе дело обстоит тоже не очень хорошо — цены выросли, и местные теперь предпочитают питаться в самом дешевом Макдональдсе, стоимость еды в котором выше, чем в РФ. Чашка латте обойдется в 270 рублей в переводе на российские цены, на этом фоне в общепитах и кафетериях все меньше людей. Россиянка заключила, что жители Вильнюса вынуждены теперь экономить буквально каждый цент.