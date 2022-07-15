Россиянкам рекомендовали отказаться от ультрамодных моделей обуви

Россиянкам не следует покупать такие вещи, так как они быстро перестают быть актуальными. Вместо этого лучше приобрести обувь, которую можно надеть по любому случаю. Также девушка рекомендовала отказаться от изделий, которые выглядят старыми и грязными, пишет «Профиль».