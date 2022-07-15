Россиянкам рекомендовали отказаться от ультрамодных моделей обуви

Ультрамодная дизайнерская обувь может удешевить женский образ, предупредила стилист и TikTok-блогерша Карина.
Россиянкам не следует покупать такие вещи, так как они быстро перестают быть актуальными. Вместо этого лучше приобрести обувь, которую можно надеть по любому случаю. Также девушка рекомендовала отказаться от изделий, которые выглядят старыми и грязными, пишет «Профиль».
«Не понимаю, как за подобный товар можно платить большие деньги», — заявила стилист.
Блогерша также внесла в список портящей внешний вид обувь с крупными стразами. Копии дизайнерских изделий тоже не украшают женский образ, отметила Карина.