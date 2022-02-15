Россиянка Таталина назвала нечестным судейство в слоупстайле на ОИ-2022

Россиянка Анастасия Таталина резко высказалась о судействе после завершения соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл на пекинских Играх-2022.

Она обратила внимание на то, что в финальной попытке сделала сложнейший трюк, который не совершал никто на этих соревнованиях сегодня, но получила за него всего лишь 75 баллов, передает RT.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили — это нечестно. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — цитирует спортсменку пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Таталина не попала в число призеров Олимпиады — 2022, фристайлистка заняла четвертое место.

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