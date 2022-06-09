Россиянка сравнила популярный четырехзвездочный отель в Турции с большим муравейником

Женщина сравнила четырехзвездочную гостиницу с большим муравейником и высказала мнение, что испортиться она могла из-за объединения двух соседних объектов. Путешественница пожаловалась, что туристы были распределены на территории курорта неравномерно, лежаков на всех не хватало, а в аквапарках и ресторанах формировались нескончаемые очереди.