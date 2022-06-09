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Россиянка сравнила популярный четырехзвездочный отель в Турции с большим муравейником

Россиянка сравнила популярный четырехзвездочный отель в Турции с большим муравейником
pexels.com

Россиянка побывала в одном из любимых отелей Турции и рассказала читателям портала «Тонкости туризма» о резком ухудшении сервиса и качества обслуживания всего за три года.

Женщина сравнила четырехзвездочную гостиницу с большим муравейником и высказала мнение, что испортиться она могла из-за объединения двух соседних объектов. Путешественница пожаловалась, что туристы были распределены на территории курорта неравномерно, лежаков на всех не хватало, а в аквапарках и ресторанах формировались нескончаемые очереди.

«Стало меньше персонала, нет комплиментов при заселении — раньше нам как постоянным туристам давали или сертификаты на массаж, или фирменные сумки, полотенца и халаты с логотипом отеля», — пожаловалась читательница в отзыве на платформе «Яндекс.Дзен».

pexels.com
pexels.com

Московская область откроет площадку для сектора туристической индустрии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Фермерское хозяйство Александра Маркина в деревне Солопово Зарайского округа получило грант на развитие сельского туризма.

Россияне в последнее время все чаще выбирают Чечню и Дагестан в качества места для отдыха, сообщает «Вечерняя Москва». Руководитель комитета РСТ Илья Уманский сообщил, как сильно изменилась география поездок по России.

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