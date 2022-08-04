Россиянка сообщила о трудностях жизни в Финляндии из-за санкций после 24 февраля

Россиянка Елена, уехавшая учиться в Финляндию в 2021 году, после 24 февраля столкнулась с рядом сложностей из-за санкций. Девушка рассказала, как местные жители помогли ей.
Студентка не могла снять деньги со своих российских банковских карт, поэтому ей не на что было снимать жилье и покупать продукты. На помощь Елене пришел куратор университета, передает Lenta.ru.
«Я три месяца жила на государственные деньги и поняла, что в Финляндии тебе помогут в любой ситуации: потеряешь ты работу, дом или бизнес. Я чувствую, что страна заботится о своих гражданах», — отметила студентка.
Граница между Россией и Финляндией накануне снова открылась, однако правила ее пересечения несколько изменились. Таможенная служба стала более тщательно проверять россиян и изымать у них попадающие под санкции товары.