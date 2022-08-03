Россиянка рассказала о плюсах и минусах дорогостоящего круиза в Турцию

Путешественница особенно была впечатлена насыщенной программой тура, питанием и развлекательными программами на самом круизе. Она рассказала, что на корабле работали пять баров, казино, детский клуб, три ресторана, спа и фитнес-зал, крытый и открытый бассейны, а также Duty Free.