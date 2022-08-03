Россиянка рассказала о плюсах и минусах дорогостоящего круиза в Турцию

Впервые посетившая круиз россиянка поделилась впечатлениями об особенностях дорогостоящего путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. Отзыв девушки остался на портале «Тонкости туризма».
Путешественница отметила, что за восемь суток отдыха с системой «все включено» она отдала 230 тысяч рублей. Туристка уточнила, что у нее была самая бюджетная — без окон.
«Вначале смущал не очень привычный формат номера, отсутствие окон, ограниченное пространство. Но потом привыкли», — призналась девушка.
Россиянка объяснила свой выбор тем, что более дорогие варианты спального места были попросту раскуплены. Она также уточнила, что спиртные напитки не входили в систему «все включено», но за дополнительную плату можно было приобрести разнообразные коктейли.
Несмотря на перечисленные выше особенности, гражданка РФ осталась весьма довольна поездкой. По ее словам, «отдых на лайнере не идет ни в какое сравнение с отельным»
Путешественница особенно была впечатлена насыщенной программой тура, питанием и развлекательными программами на самом круизе. Она рассказала, что на корабле работали пять баров, казино, детский клуб, три ресторана, спа и фитнес-зал, крытый и открытый бассейны, а также Duty Free.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Российский блогер рассказал о «ядерных» ценах на «брендовые» вещи в Турции.