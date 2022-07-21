Россиянка полетит к МКС на американском Crew Dragon не ранее конца сентября

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что старт американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 планируется не ранее 29 сентября 2022 года.





На событие также обратила внимание пресс-служба Роскосмоса. Дело в том, что в экипаж Crew Dragon входит российская космонавтка Анна Кикина. Она станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon в рамках нового соглашения Роскосмоса и NASA.

Запуск корабля к Международной космической станции намечается осуществить ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Помимо Анны Кикиной в экипаж Crew-5 включены астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Перед стартом экипажа Crew-5 на 21 сентября с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», в экипаж которого входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Это позволит при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.