Россиянка погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине

Россиянка погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине Новости
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Россиянка погибла в результате дорожной аварии в Аргентине во вторник, 18 января. Гибель девушки 22 января подтвердил заведующий в Буэнос-Айресе Георгий Полин.

По данным новостного портала Infobae, автобус врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате ДТП пострадали 12 человек, погибла только гражданка России.

Автобус ехал из столичного Буэнос-Айреса в расположенный в провинции Санта-Фе город Венадо-Туэрто. Причины происшествия устанавливаются. Водителю автобуса предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Погибшая россиянка некоторое время работала в Аргентине моделью. Девушка должна была вернуться в Россию на следующей неделе.

 
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