Россиянка одним фактом поставила на место немку после слов о спецоперации на Украине

«Не могу, душа кипит! Сегодня поругалась с местной немкой. Она говорит, вы знаете, что творится на Украине? А я говорю: не будет на Украине ни националистов, ни американцев с их оружием. Восемь лет бомбят Донбасс! Восемь лет люди гибнут — дети, женщины! Грабят, насилуют, убивают. А она сидит — глазами хлопает», — рассказала женщина.