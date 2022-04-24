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    Россиянка одним фактом поставила на место немку после слов о спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Россиянка одним фактом поставила на место немку после слов о спецоперации на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Россиянка, проживающая в Германии, рассказала, как
    пристыдила немку, за то, что та выступила против спецоперации на Украине. По словам
    женщины, жители ФРГ не знают всей правды о происходящем и поэтому делают
    ошибочные выводы.

    Россиянка, которая давно живет в Германии, рассказала, что
    повздорила с местной жительницей из-за ситуации на Украине. Немка сообщила, что
    не поддерживает спецоперацию России. В ответ на это россиянка одним фактом поставила ее на место, напомнив, что в
    течение восьми лет Запад закрывал глаза на преступления националистов в Донбассе,
    а сейчас решил выступить в роли «защитника».

    «Не могу, душа кипит! Сегодня поругалась с местной немкой. Она говорит, вы знаете, что творится на Украине? А я говорю: не будет на Украине ни националистов, ни американцев с их оружием. Восемь лет бомбят Донбасс! Восемь лет люди гибнут — дети, женщины! Грабят, насилуют, убивают. А она сидит — глазами хлопает», — рассказала женщина.

    Россиянка одним фактом поставила на место немку после слов о спецоперации на Украине
    pixabay.com

    По словам россиянки, на Западе долгое время не обращали
    внимание на ситуацию в Донбассе, где гибли люди. Теперь же общественность
    решила, что настало время высказаться, но момент упущен.

    «Еще Екатерина Великая говорила: злится Европа, значит, все правильно делаем. Дай бог вам здоровья, товарищ Путин!» — подчеркнула россиянка.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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