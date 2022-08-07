Россиянка из чувства патриотизма сожгла свой загранпаспорт

Блогер из Самары Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт из чувства патриотизма, чтобы выразить поддержку России в нелегкие времена.
Девушка на фоне непростой ситуации в стране и давления Запада решила показать пример, как нужно поддерживать родину. Для этого Штефан сначала порезала, а затем сожгла свой загранпаспорт, который, по ее словам, оказался «пропитан духом Запада».
«В знак поддержки своей страны я решила снять “видеовызов” и сжечь свой загранпаспорт», — написала блогер в своем Telegram-канале.
Россиянка призналась, что не жалеет о своем решении. При этом она планирует остаться в родной стране с близкими и любимыми людьми. Кроме того, в конце видеоролика Штефан передала эстафету депутату Госдумы Михаилу Матвееву.