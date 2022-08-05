Россиянина Винника доставили в США из-за грозящего ему наказания в виде 50 лет колонии

По словам родных Александра, производимые с россиянином действия выглядели как похищение. Об этом же ранее говорила греческий адвокат мужчины Зои Константопулу, которая находилась в аэропорту Афин около семи часов и не могла встретиться со своим подзащитным. Юрист подчеркнула, что в полицейском управлении к ней применяли физическую силу.