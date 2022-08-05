Россиянина Винника доставили в США из-за грозящего ему наказания в виде 50 лет колонии

Россиянина Александра Винника доставили в США из-за грозящего ему наказания в виде 50 лет колонии. Мужчину привезли в Бостон из Греции на частном самолете, откуда уже на служебном судне переправили в Сан-Франциско, сообщают родственники гражданина России.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», — пояснили журналистам в семье Винника.
По словам родных Александра, производимые с россиянином действия выглядели как похищение. Об этом же ранее говорила греческий адвокат мужчины Зои Константопулу, которая находилась в аэропорту Афин около семи часов и не могла встретиться со своим подзащитным. Юрист подчеркнула, что в полицейском управлении к ней применяли физическую силу.
Напомним, что Александра Винника арестовали в Греции еще 25 июля 2017 года по просьбе США. Его обвинили в легализации не менее 4 млрд долларов, полученных преступным путем.
Ранее стало известно, что США считают несерьезным предложение РФ по обмену заключенными. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщало РИАМО.