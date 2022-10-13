Россиянин столкнулся с обманом при заселении в гостиницу в Грузии

«Номер убитый, и не то, что на фото. Там не было окна, диван грязный и засаленный. В ванной комнате все в ужасном состоянии, кругом плесень. Душ нормально не работает, шторки и перегородки нет, поэтому когда моешься, все льется на унитаз», — пожаловался Антон в беседе с Народными Новостями.