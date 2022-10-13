Россиянин столкнулся с обманом при заселении в гостиницу в Грузии

Переехавший из России в Грузию мужчина стал жертвой обмана при заселении в гостиницу в Тбилиси. Он прожил лишь сутки в отеле, заплатив при этом за недельное пребывание.
Мужчина изначально планировал снять жилье на семь дней, выбрав место еще во время пребывания в России. В итоге было решено забронировать комнату в апарт-отеле Marjani, который располагается в центре Тбилиси.
Однако по прибытии россиянина ждало разочарование, поскольку гостиница в реальности не соответствовала опубликованным в Сети рекламным фотографиям.
«Номер убитый, и не то, что на фото. Там не было окна, диван грязный и засаленный. В ванной комнате все в ужасном состоянии, кругом плесень. Душ нормально не работает, шторки и перегородки нет, поэтому когда моешься, все льется на унитаз», — пожаловался Антон в беседе с Народными Новостями.
Россиянин остался там на одну ночь, а после нашел другое жилье. При этом владелица апарт-отеля проигнорировала его просьбы вернуть деньги за номер, хотя и не отрицала обман.
Бронирование Антона отменили в одностороннем порядке без его ведома, хотя номер был оплачен на неделю вперед. Тогда мужчина забрал ключи от номера до того момента, пока не получит возврат денежных средств. Хозяйка гостиницы после долгих уговоров согласилась, но во время условленной встречи россиянина ждала работница заведения, которая сделала вид, что не знает ничего о договоренностях.
«Я хотел просто вернуть свои деньги, потому что меня явно обманули. Даже после того, как я согласился на их условия и принес ключи, я снова попался на обман. Мой совет: никогда не отдавайте все деньги вперед», — заявил Антон.
Россиянин оказался не первым, кто поддался на уловки предприимчивых грузин. В отзывах на сервисе бронирования нашлись жильцы, которые тоже заметили несоответствие комнат на фото с реальностью. Туристы из других стран описали номера в гостинице как «ужасные, сырые и грязные».