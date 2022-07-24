Россиянин прострелил голову бывшей супруге и покончил с собой в приангарском лесу

Следователи СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело после расстрела женщины, которую убил бывший муж. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе следственного управления регионального СК.
Трагедия произошла в окрестностях Железногорска-Илимского. Женщину в возрасте 38 лет расстрелял бывший супруг. Мотивы мужчины остаются неизвестными.
«На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг, после чего скрылся в лесу. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — следует из сообщения правоохранителей.
По предварительной версии следователей, 41-летний мужчина на «Ниве» преследовал иномарку Toyota бывшей жены и несколько раз выстрелил из ружья по ее машине. После этого россиянин заблокировал движение на дороге, покинул свой автомобиль и несколько раз выстрелил в женщину. После совершения убийства подозреваемый скрылся в лесу, где покончил с собой.