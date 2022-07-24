Россиянин прострелил голову бывшей супруге и покончил с собой в приангарском лесу

По предварительной версии следователей, 41-летний мужчина на «Ниве» преследовал иномарку Toyota бывшей жены и несколько раз выстрелил из ружья по ее машине. После этого россиянин заблокировал движение на дороге, покинул свой автомобиль и несколько раз выстрелил в женщину. После совершения убийства подозреваемый скрылся в лесу, где покончил с собой.