Россиянин подделал справку о мобилизации и попытался улететь в Дубай из Москвы

Сотрудники пограничной службы аэропорта Внуково заподозрили мужчину, планировавшего улететь в Дубай, в подделке справки об отсрочке от мобилизации, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Пограничники в аэропорту Внуково запретили 30-летнему москвичу покидать страну, так как он значился в списках на мобилизацию. Выяснилось, что в справке из военкомата, которую мужчина предъявил на контроле, были обнаружены признаки фальсификации.
Проводится проверка по статье о подделке документов. В случае, если будет доказан факт фальсификации, россиянину может грозить до четырех лет лишения свободы.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается. Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента.