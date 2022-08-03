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Россиянин из-за долга зарезал уроженца Узбекистана в Южной Корее

Россиянин из-за долга зарезал уроженца Узбекистана в Южной Корее
pxhere.com

Правоохранители Южной Кореи задержали 50-летнего гражданина РФ. В полиции считают, что он расправился с приезжим из Узбекистана.

Задержанный уже дал признательные показания. Он подтвердил, что нанес потерпевшему тяжелые ножевые ранения, потому что тот отказался возвращать долг. Уроженец постсоветской республики смог добраться до госпиталя, но врачам не удалось его спасти. 

 Житель Москвы вскоре пойдет под суд за убийство. Он зарезал свою приятельницу, чтобы заполучить деньги за квартиру, которую продала потерпевшая, сообщило издание РИАМО.

 

 

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