Россияне заинтересовались ипотекой с ежемесячным платежом в 1 рубль

«Ипотека траншами — удобный вариант кредита, который может стать популярным у разных групп заемщиков. Например, у тех, кто в ожидании новостройки снимает жилье и хотел бы платить в этот период малую сумму. Или у продающих другую квартиру — они, как правило, в ожидании сделки могут взять кредит не на всю сумму», — считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.