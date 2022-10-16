Россияне заинтересовались ипотекой с ежемесячным платежом в 1 рубль

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что в последние дни в крупных городах РФ заметно вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль. Об этом она заявила в интервью «Известиям».
Решетникова подчеркнула, что больше всего спрос на покупку жилья на таких условиях за неделю вырос в Петербурге — сразу в три раза.
Согласно условиям этой программы, покупатель квартиры получает до ввода жилья в эксплуатацию первый кредитный транш, за который платит минимум: чаще всего — 1 рубль. Когда дом сдается, банк выдает заемщику оставшуюся сумму, но уже на других условиях: по ставкам на семейную иль льготную ипотеку.
«Ипотека траншами — удобный вариант кредита, который может стать популярным у разных групп заемщиков. Например, у тех, кто в ожидании новостройки снимает жилье и хотел бы платить в этот период малую сумму. Или у продающих другую квартиру — они, как правило, в ожидании сделки могут взять кредит не на всю сумму», — считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.
Сегодня ипотеку по таким программам предлагают многие крупные застройщики — например, «Самолет», ГК «Страна Девелопмент», «Мармакс» и другие. Застройщики надеются, что эта программа поможет поддержать спрос на жилье в РФ.