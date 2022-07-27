Россияне возвращают билеты на концерты осудивших спецоперацию артистов

«Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, “Машины времени” отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты. Тот же концерт певца Филиппа Киркорова в Анапе отменился так же, в Минеральных водах — тоже», — прокомментировал Руденко.