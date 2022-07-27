Россияне возвращают билеты на концерты осудивших спецоперацию артистов

Российские зрители отказываются приходить на концерты артистов, негативно отзывающихся о спецоперации по защите Донбасса. Как написало издание «Царьград», люди массово сдают купленные ранее билеты.
В частности, своей аудитории лишились группы ДДТ и «Би-2». Продюсер Павел Руденко назвал происходящее закономерной реакций на двуличие музыкантов.
«Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, “Машины времени” отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты. Тот же концерт певца Филиппа Киркорова в Анапе отменился так же, в Минеральных водах — тоже», — прокомментировал Руденко.
Раньше стало известно о желании Филиппа Киркорова организовать в Крыму концерт для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. На это актриса Яна Поплавская заявила, что если король российской поп-сцены хочет доказать свою искренность, ему следует отправиться в один из городов Донецка.