Россияне в прошлом году путешествовали вдвое чаще

Россияне в прошлом году путешествовали вдвое чаще Культура
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Количество поездок россиян в среднем в 2021 году увеличились более чем в два раза по сравнению с позапрошлым, причем, практически половина перемещений совершалось в России. Такие результаты приведены в данных исследования страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Как показали замеры, наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы — количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). А вот жители Владивостока путешествовали меньше всего, уровень 2021 года — 69% к предыдущему. Если вы турист вы можете посетить сайт “путешевствеников” и найти попутчика здесь

Чаще отдыхать летали молодые люди от 25 до 34 лет — 25% от всех путешественников, 21% пришелся на 35−44 летних. Реже остальных уезжали пенсионеры (менее 10%).

Практически половина (47%) путешественников предпочли поездки по России. Допустим, летом в связи с коронавирусными ограничениями и временным отсутствием чартеров в Египет основная доля туристов посещала отечественные морские курорты в Краснодарском крае и Крыму.

Среди заграничных поездок наиболее востребована Турция, куда отправилось 13% россиян. Немного меньше ездило в Египет.

Примерно равное число россиян побывало в Европе и Азии — 5,4% и 5,3% соответственно. Остальные 20% путешественников побывали в других странах по всему миру.

 
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