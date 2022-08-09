Россияне в итоге пересели на «китайцев». Эти машины уже опередили южнокорейские модели

Согласно данным о регистрации новых машин в июле этого года, продажи автомобилей из Китая в России достигли исторического максимума по доле на рынке.

В июле каждый четвертый поставленный на учет новый автомобиль был китайским. Всего в базу попало 8 642 «китайца» — это 24,3% от общего объема рынка. Корейские бренды сообща заняли только 21,2%, а на все остальные иностранные компании пришлось 23,6%. Лидируют отечественные марки с долей 30,9%.





Доля китайских машин в России в январе-марте не превышала 10%, в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, а в июне – 21%. Ожидается, что эта тенденция продолжится. Основная доля продаж приходится на четыре бренда: Chery (2 577 регистраций), Geely (2 323), Haval (2 155) и Exeed (1 012). У остальных брендов продажи не превысили 200 машин. В частности, у Changan — 169 единиц, JAC — 121, FAW — 115, Great Wall — 108 и DFM — 47.

В списке наиболее популярных моделей лидирует Geely Coolray с результатом 1 219 экземпляров. На втором месте – Haval Jolion (1 162). Далее идут Chery Tiggo 7 Pro (1 134) и Tiggo 4 (777), Geely Atlas Pro (580) и Tugella (516). Седьмым в списке оказался Chery Tiggo 8 Pro (508). Восьмое и девятое места заняли Exeed VX и TXL (348 и 345 соответственно). Десятое место разделили Haval F7 и F7x, продажи которых составили по 322 машины.

По последним данным, скоро на рынке пояивтся новый игрок: Иран будет выпускать в России дешёвые автомобили под брендами «Москвич», «Волга» и «Победа».