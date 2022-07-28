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Россияне стали чаще покупать подержанные электромобили. Этот рынок вырос на 25%

Россияне стали чаще покупать подержанные электромобили. Этот рынок вырос на 25%

Рынок новых легковых авто в России падает, продажи авто с пробегом также снижаются. Однако, как оказалось, в первом полугодии в России выросли продажи подержанных электромобилей. 


За шесть месяцев их было продано 4500, и это рост на 25%, то есть весьма существенный даже сам по себе, не говоря уже о сравнении с рухнувшими рынками в целом. 

Лидерами рынка электромобилей с пробегом в России являются Nissan и Tesla, на долю которых приходится 54,5% и 21,6% соответственно, то есть эти две компании занимают две трети рынка. Модель Nissan Leaf ожидаемо является лидером. Таких машин было реализовано 2500, а моделей Tesla продали почти 1000. 

Если говорить конкретнее, на втором, третьем и четвёртом местах расположились Model 3 (459 машин), Model S (222 машин) и Model Y (178 машин). А замкнул пятёрку лидеров Porsche Taycan с результатом 158 проданных машин. 

авто электротранспорт
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