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Россияне стали чаще покупать малогабаритную недвижимость

Жители России стали чаще узнавать об условиях ипотеки после 21 сентября
pxhere.com

Россияне за последнее десятилетие стали чаще интересоваться малогабаритным жильем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, средняя площадь квартиры в многоквартирном доме уменьшилась на 16,6%, до 52,3 «квадрата». В Москве средний метраж жилья составляет 46 квадратных метров в 2022 году — это на 9,5% меньше, чем в 2021-м, и на 25% меньше, чем три года назад.

Около 30% российских семей от четырех человек проживают в одно- и двухкомнатных квартирах. Семьи, состоящие из трех человек, оказываются в такой ситуации еще чаще. По мнению экспертов, происходящее может быть связано с финансовым положением граждан.

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