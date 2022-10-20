Россияне стали чаще покупать малогабаритную недвижимость

Так, средняя площадь квартиры в многоквартирном доме уменьшилась на 16,6%, до 52,3 «квадрата». В Москве средний метраж жилья составляет 46 квадратных метров в 2022 году — это на 9,5% меньше, чем в 2021-м, и на 25% меньше, чем три года назад.