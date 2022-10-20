Россияне стали чаще покупать малогабаритную недвижимость

Россияне за последнее десятилетие стали чаще интересоваться малогабаритным жильем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Так, средняя площадь квартиры в многоквартирном доме уменьшилась на 16,6%, до 52,3 «квадрата». В Москве средний метраж жилья составляет 46 квадратных метров в 2022 году — это на 9,5% меньше, чем в 2021-м, и на 25% меньше, чем три года назад.
Около 30% российских семей от четырех человек проживают в одно- и двухкомнатных квартирах. Семьи, состоящие из трех человек, оказываются в такой ситуации еще чаще. По мнению экспертов, происходящее может быть связано с финансовым положением граждан.